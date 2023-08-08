США не увидели угрозы в российско-китайском патрулировании в Тихом океане Карин Жан-Пьер: США не увидели угрозы в российско-китайском патрулировании в Тихом океане

Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press

США не рассматривают совместное морское патрулирование России и Китая в Тихом океане как угрозу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что американские военные следят за ситуацией, которая разворачивается в международных водах и не представляет явной опасности.

Вооруженные силы США активно следят за российско-китайским военно-морским патрулированием в северной части Тихого океана. Эти учения по-прежнему идут в международных водах. И они не были сочтены угрозой. В этом заключается оценка Министерства обороны США, — сказала Жан-Пьер.

Россия и Китай проводят третье совместное морское патрулирование акватории Тихого океана. Целью является поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности двух государств.

В составе международного отряда — российские противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой РФ Алдар Цыденжапов», средний морской танкер «Печенег», а также китайские эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху». В ходе совместного патрулирования российские и китайские корабли отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника в акватории Тихого океана, тактическое маневрирование, а также провели тренировки по связи и перекрестным взлетам и посадкам с палуб кораблей.

Ранее сообщалось, что в Аравийском море начались военно-морские учения «Морской пояс безопасности — 2023» с участием ВМФ России, ВМС Китая и Ирана. От Северного флота в маневрах задействован носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» — фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Кама». На первом этапе маневров морякам предстояло на картах отработать розыгрыш эпизодов учений на море, провести инструктажи и тактические летучки.