США не увидели признаков подготовки России к применению ядерного оружия

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Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен

Власти США не видят признаков готовности России к применению ядерного оружия, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. По словам госсекретаря США, которые приводит ТАСС, у Вашингтона нет причин повышать готовность американских ядерных сил.

Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится использовать свое ядерное оружие, — сказал Блинкен.

Таким образом шеф Госдепа прокомментировал размещение тактического ядерного оружия РФ на территории Белоруссии. Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают «очень внимательно» следить за ситуацией.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что лично настоял на размещении российского ядерного оружия на территории своей страны. Глава республики пояснил, что принял решение для того, чтобы обезопасить Белоруссию. По его словам, власти России одобрили, но не инициировали этот процесс.

В июне президент РФ Владимир Путин рассказал, что российское ядерное оружие начнут размещать в Белоруссии после 8 июля. Глава государства отметил, что к этому сроку в республике закончат подготовку необходимых сооружений. О планируемом размещении ядерного оружия в Белоруссии Путин объявил в конце марта, что стало ответом на решение Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном.