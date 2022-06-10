США не увидели попыток Китая помочь России преодолеть санкции Йеллен: США не видят попыток Китая помочь России преодолеть санкции

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США в настоящее время не видят попыток Китая помочь России в преодолении иностранных санкций. В противном случае Вашингтон «был бы разочарован». Об этом сообщила глава американского минфина Джанет Йеллен в ходе дискуссии на площадке газеты The New York Times.

Мы были бы крайне разочарованы, если бы увидели, что Китай активно пытается помочь России обойти введенные нами санкции, — сказала Йеллен.

Она также добавила, что в настоящее время США не видят «существенных свидетельств», позволяющих говорить о такой поддержке.

Ранее в КНР заявили о провале «экономической войны» Запада с Россией. По мнению авторов издания Global Times, pападная коалиция, противостоящая России, становится всё более ненадёжной по мере столкновения её участников с потерями из-за санкций. При этом развязанная Западом «экономическая война» терпит неудачу.