США не станут возвращать бизнесменам России арестованные активы

Американское правительство не собирается возврaщать впоследствии крупным российским предпринимателям их ареcтованные в связи с санкциями за спецоперацию на Украине активы. Об этом заявил помoщник президента США по национальной безопасности Джейк Сaлливан, отвечая на вопрос, могут ли олигархи из РФ позже получить свои деньги назад. Его слова приводит ТАСС.

Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом, — заявил он.

Ранее власти США объявили о награде до $5 млн за помощь Министерству финансов в поисках активов, «связанных с коррупцией и правительством Российской Федерации». В частности, премию обещают заплатить тому, кто назовёт местонахождение яхт российских олигархов.

Ранее в Великобритании предложили заменить королевскую яхту «Британия» одним из судов, которое принадлежит российским олигархам. Данное решение позволило бы сэкономить правительству сотни миллионов фунтов стерлингов в разгар кризиса, считают СМИ.