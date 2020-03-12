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США не согласовывали и не координировали с Евросоюзом введение запрета на въезд в страну иностранных граждан, прибывающих из европейских государств. Предварительное уведомление также не поступало.

О том, что введённые Соединёнными Штатами ограничения оказались неожиданными для Европы, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного дипломата из ЕС.

О запрете на въезд из Евросоюза американский лидер Дональд Трамп объявил 11 марта. Упредительная мера, связанная с противодействием распространению коронавируса, вводится с 13 числа на 30 дней. Ограничение касается лиц, которые посещали Шенгенскую зону в течение 14 дней перед прибытием в США.

Евросоюз уже осудил одностороннее решение Соединённых Штатов, писал NEWS.ru.