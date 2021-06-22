США не собираются ослаблять «санкционную удавку»

По мере того как первые впечатления от саммита отходят в прошлое, проясняются — или угадываются — более сущностные детали прошедших переговоров. Подтверждается точка зрения, согласно которой по-настоящему итоги саммита станут понятными через полгода. Именно тогда станет ясно, заработают ли механизмы консультаций, запущенные президентами, и дадут ли они первые промежуточные результаты. С американской точки зрения русским «выкатили» некий список требований/условий и будут смотреть, как те себя поведут. С российской точки зрения хотят понять, как далеко готов зайти Вашингтон, но при этом в процессе консультаций выяснить, возможно ли в принципе какое-либо конструктивное взаимодействие с Америкой без того, чтобы выполнять её всё новые и новые «ультиматумы».

Более понятными также стали причины той подчёркнутой резкости и даже раздражённости, с которой Владимир Путин реагировал на итоговой пресс-конференции на вопросы о Навальном и вообще сфере «прав человека». Он явно продолжал заочно спорить с Байденом по данной проблематике, причём было видно, что они по этим вопросам ни до чего не договорились. Байден на своей пресс-конференции как раз и заявил, что США продолжат продвижение тематики прав человека и что в ином случае его «не поймут» избиратели. Он мог, кстати, предупредить Путина о том, что санкции «за Навального» неизбежны. Косвенно такое предупреждение прозвучало открыто: мол, если сей заключённый умрёт, то последствия для России будут «разрушительными».

И вот теперь тому пришло подтверждение. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готовит новые санкции в связи с отравлением Навального. При этом бывшая советница Трампа по вопросам отношений с Россией, хорошо известная специалистам по Америке в Москве Фиона Хилл назвала такие санкции даже «обязательными». О чём идёт речь, почему это Байден вдруг именно «обязан» применить своё эмбарго? А вот почему.

Джейк Салливан Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Санкции в связи с отравлением Навального по американским меркам подпадают под статью 307 американского Закона о химическом и бактериологическом оружии 1991 года, которая предусматривает двухэтапное введение ограничений в случае применения оружия массового поражения (Вашингтон считает, что этот факт налицо в связи с обнаружением следов «Новичка»). В этом смысле дело Навального трактуется ровно так же, как дело Скрипалей в 2018 году. Правда, тот конкретный состав «Новичка», который был обнаружен в теле Скрипаля, не был поименован на момент его применения в марте 2018 года в приложении к Конвенции ООН о запрете химоружия (он попал туда лишь в конце 2019 года). Как, судя по всему, и тот состав, который обнаружен в теле Навального. Так что в этом случае, юридически выражаясь, это не могло считаться «запрещённым химоружием» (возможно, эта одна из причин, почему ни Запад, ни организация ООН по запрету химоружия не передали нам точные результаты своих анализов). Но кто нынче обращает внимание на такие мелочи — по сравнению с куда более весомым аргументом из серии highly likely.

Первый раунд санкций «за Навального» был введён ещё в начале марта. Тогда был расширен санкционный список Минфина США за счёт лиц и организаций, якобы причастных к отравлению Навального. Под эмбарго попали главы ФСБ Александр Бортников и ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также замглавы администрации президента Сергей Кириенко и руководитель управления внутренней политики АП Андрей Ярин. В списке также есть институт ГосНИИОХТ, где разрабатывался «Новичок», и исследовательские центры Минобороны и ФСБ. Однако Вашингтон не стал вводить санкции против частных бизнес-структур.

При этом у администрации нет полной свободы манёвра ни в отношении введения санкций первого этапа, ни второго. Второй этап вводится, по закону 1991 года, через 90 дней после первого, если страна-объект их действий «не разоружилась» и не пустила к себе международных инспекторов, чтобы те это засвидетельствовали. Америка выждала, пока пройдёт саммит, — вводить новые жёсткие ограничения перед самым его началом значило бы сорвать встречу.

Джо Байден и Владимир Путин Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Первый этап предусматривает прекращение любой помощи со стороны США, кроме срочной продовольственной гуманитарной; запрет на поставки оружия; запрет на финансирование поставок оружия; прекращение выделения госкредитов США; запрещается также экспорт из США технологий, связанных с национальной безопасностью. Эти меры вводятся автоматически, в обязательном порядке, и лишь могут быть частично смягчены отдельным решением администрации. И администрация Байдена такое исключение сделала — для гуманитарной помощи и части экспортных поставок двойного назначения, в основном связанных с космосом. При этом Белый дом мог теоретически миновать первый этап вообще и сразу применить второй, более жёсткий, поскольку уже был прецедент со Скрипалями. Но Вашингтон этого не сделал, что тоже можно считать большим исключением.

Трамп в своё время применил и первый пакет санкций, и второй по самому мягкому варианту. Первый (август 2019 года) свёлся, по сути, к запрету на экспорт в Россию товаров двойного назначения. А на втором этапе Трамп, будучи по закону 1991 года обязанным выбрать три меры из предписанных шести, избрал самые «мягкие». Он запретил американским банкам участвовать только в первичных выпусках российского валютного госдолга, США также отказались голосовать за финансирование России в МВФ и Всемирном банке, и третье — запретили любые поставки в Россию, которые могут способствовать производству химического и биологического оружия. Меры второго этапа, как они предусмотрены законом 1991 года, могут расширить запрет банкам США на работу со всем российским госдолгом, как старыми, так и новыми эмиссиями ОФЗ, как рублёвыми, так и валютными гособлигациями. Может быть введён полный запрет на экспорт в Россию и импорт из неё любых товаров или услуг, кроме продовольствия, а также запрет на посадку в США государственных авиакомпаний. Ещё предусмотрено снижение уровня или приостановка дипломатических контактов. Что выберет команда Байдена, — пока сказать трудно, но она обязана выбрать три меры из шести, и из этих трёх в отношении одной она может задействовать «временное приостановление действия в связи с интересами нацбезопасности США». Так что под наибольшей угрозой, похоже, сфера финансовая (запрет на вторичные операции с госдолгом для юрлиц США), а также «Аэрофлот». Также в санкционном списке могут появиться крупные бизнес-структуры.

При этом надо понимать, что когда в законе 1991 года написано «американский банк», то на практике это может означать именно любое юридическое лицо в США, которое так или иначе связано со сферой финансов, включая дилеров и брокеров, клиринговые и инвестиционные компании и т. д.

У нас часто недооценивают то обстоятельство, что во многих случаях действия администрации ограничены принятыми законами, пойти поперёк которых она не может, а может лишь так или иначе смягчить их действие в отношении России. У нас же считают, что, мол, Вашингтон «просто не хочет». Подумаешь, конгресс там какой-то. Это непонимание подчас усложняет и без того непростые двусторонние отношения ещё больше.

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Потенциально ещё может возникнуть угроза новых санкций в связи с кибератаками, приписываемыми «русским хакерам». Байден представил Путину некий список из 16 стратегически важных сфер, где предложено договориться о «киберненападении». При этом есть высокая вероятность, что США будут рассматривать практически любую кибератаку, произведённую с территории России неважно кем, как такую, за которую российские власти несут ту или иную ответственность: мол, не уследили. Это несправедливо и просто отчаянно «воняет» двойными стандартами, но мы-то говорим о практической политике, она, увы, такова. Впрочем, договорённость о начале консультаций по этой теме может поспособствовать определённой сдержанности, покуда такие консультации будут продолжаться.

Примерно то же самое касается санкций против газопровода «Северный поток — 2». У нас многие так поняли признание Вашингтона, что, мол, помешать его достройке он не может, а потому пусть достраивают, — как отказ от санкций вообще. Это не так. Санкции уже введены против всех сколь-либо причастных к строительству российских компаний. Против европейских — новых не будет, да. Но ведь ещё предстоит процесс сертификации газопровода. А Белый дом будет каждые 90 дней ревизовать текущий статус санкций — и либо переподтверждать, что какие-то пока временно не действуют, либо вводить новые. Сам проект остается «подвешенным» в этом смысле, это касается и периода его функционирования после постройки.

Так что никаких иллюзий по поводу ослабления санкционной удавки после саммита питать не следует. И если в ходе предстоящих полугодовых консультаций между Москвой и Вашингтоном выяснится, что требования, выдвигаемые США для стабилизации отношений, Россия сочтёт чрезмерными и невыполнимыми, то это будет означать, что саммит в Женеве стал не началом относительного улучшения отношений России и Америки, но началом нового этапа их дальнейшей деградации и даже опасной эскалации. И это ещё безотносительно того, какой новый «чёрный лебедь» может прилететь. Скажем, в виде обострения ситуации на юго-востоке Украины.