Алексей Сидоров

США не собираются эвакуировать своих граждан из Нигера Кирби заявил, что США не планируют эвакуировать своих граждан из Нигера

1 августа 2023 в 18:33

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Нигер, Ниамей: полицейские в кулуарах марша в поддержку заговорщиков в столице