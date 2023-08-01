Власти Соединенных Штатов пока не планируют эвакуировать своих граждан из Нигера, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые передает Breaking the News, Вашингтон пока не видит никаких конкретных угроз для своих граждан и объектов. Он подчеркнул, что в США продолжают следить за происходящим в африканской республике.
Мы не видим никаких признаков прямых угроз гражданам США или нашим объектам. И поэтому мы не меняли своей позиции относительно присутствия в Нигере в настоящее время, — подчеркнул Кирби.
Также он добавил, что на территории Нигера располагаются около тысячи американских военных, однако Вашингтон не собирается задействовать их для эвакуации иностранцев, а также привлекать дополнительные силы. Представитель Белого дома добавил, что в Вашингтоне не видят «российского следа» в перевороте в Нигере.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Россию виновной в перевороте в Нигере. По его мнению, на ее причастность к событиям в африканской стране указывает поддержка повстанцев со стороны «пророссийских» Буркина-Фасо и Мали.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Пеков заявил, что российская сторона обеспокоена событиями в Нигере. Он подчеркнул, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности и в африканской стране и ее возвращение в конституционное русло. Он добавил, что ситуация в Нигере обсуждала в ходе саммита Россия — Африка, и лидеры стран континента также выражали обеспокоенность происходящим.