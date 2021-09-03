США не эвакуировали работавших на американское посольство афганцев

Власти США не эвакуировали из Афганистана около двух тысяч местных жителей, которые работали на американское посольство в Кабуле. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается в газете, некоторые из подрядчиков работали на посольство около 10 лет. Среди тех, кого не смогли эвакуировать, студенты и выпускники финансировавшегося США афганского университета, претенденты на получение специальных американских иммиграционных виз, а также сотни бывших бойцов спецподразделений республики, участвовавших в боевых действиях вместе с военными США.

В материале газеты отмечается, что всем им грозит опасность со стороны сторонников «Талибана» (запрещён в РФ).

Издание также напомнило, что Госдепартамент США признал, что Вашингтону не удалось вывезти из страны многих афганцев, которые помогали американской стороне.

Ранее на вертолётах российского производства Ми-17 американские военные эвакуировали базу близ аэропорта в Кабуле. Для этого потребовалось более 35 рейсов.