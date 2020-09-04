США не доверяют ВОЗ по вопросу оценки эффективности вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/e78ce80c-eecf-11ea-bb10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Американские власти усомнились в оценке эффективности российской или китайской вакцины от коронавируса, которую дала Всемирная организация здравоохранения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Мой уровень уверенности в ВОЗ почти нулевой — в том, что она в состоянии действовать на основе науки, а не политически, — заявил Помпео в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

По мнению Помпео, в мире должны внимательно изучить эти вакцины от COVID-19. Помпео обвинил Россию и Китай в желании совершить «политический и дипломатический прорыв», но не прорыв в области медицины. Получение вакцины, «которая не работает», приведёт к дальнейшим потерям жизней, отметил Помпео.

Первую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат, получивший название «Спутник V», был зарегистрирован Минздравом 11 августа.

В настоящее время проходит третья фаза испытаний этой вакцины. В ней примут участие около 40 тысяч человек. Эта фаза исследований завершится до конца 2022 года.

NEWS.ru писал, что российские учёные опубликовали результаты первых двух фаз испытаний российской вакцины от COVID-19. В испытаниях участвовали 76 добровольцев.