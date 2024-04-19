США не допустили Палестину в СБ ООН как полноправного члена организации США заблокировали проект по принятию Палестины в СБ ООН

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Соединенные Штаты применили в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации, сообщает ТАСС. Уточняется, что за документ проголосовали 12 членов Совбеза.

Среди тех, кто одобрил инициативу — Россия и Китай. При этом Швейцария и Великобритания воздержались. Против проекта резолюции выступили США.

Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН взялся рассмотреть заявку Палестины на вступление в международную организацию в течение апреля. Постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер информировала, что соответствующая договоренность уже была достигнута. Отмечается, что в настоящее время Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в ООН. В 2011 году власти страны уже подавали заявку на вступление во всемирную организацию, но позднее отозвали ее. В апреле 2024 года заявка была направлена вновь.

До этого участники переговоров по перемирию в секторе Газа достигли консенсуса по основным пунктам договора. На встрече, проходившей в Каире, присутствовали представители палестинского движения ХАМАС, Египта, Катара, Израиля, а также США. К настоящему моменту перемирие в регионе заключено не было, документ будет утвержден в ближайшие дни.