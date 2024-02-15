США не дали перуанскому конгрессмену прилететь на форум в Россию Конгрессмен из Перу Бермехо не смог прилететь на форум в Москве из-за США

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Гильермо Бермехо

Конгрессмен из Перу Гильермо Бермехо сообщил РИА Новости, что США не позволили ему прилететь на форум «За свободу наций!», который пройдет 15–17 февраля в Москве. Он объяснил, что при пересадке в Мехико ему пришло уведомление от американских властей о недопуске к пересечению воздушного пространства Соединенных Штатов. Политик рассказал, что вернулся в Лиму и намерен принять участие в форуме по видеосвязи.

Нас пригласили на форум по борьбе с неоколониализмом в мире. Наш маршрут пролегал из Лимы в Мехико, оттуда в Стамбул и затем в Москву. К сожалению, при пересадке в Мексике выскочило предупреждение от <...> США, что я не могу пересекать их воздушное пространство, — сказал Бермехо.

Бермехо добавил, что несколько раз просил объяснений от авиакомпании, но ему их не дали. Он также отметил, что обратился в МИД Перу и комиссию по международным отношениям конгресса страны с просьбой отреагировать на эту ситуацию. Сам политик уверен, что речь идет о бойкоте.

Конгрессмен объяснил, что всю жизнь придерживался левых взглядов и поддерживает прекращение империализма под руководством США. Он выразил надежду, что блок БРИКС сможет добиться установления многополярного мира, в котором не будет места странам-агрессорам.

О ситуации с перуанским политиком ранее сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Сенатор обвинил правительство США в давлении на участников форума «За свободу наций!».