https://static.news.ru/photo/5196345e-5d37-11ea-abe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Глава Пентагона Марк Экспер заявил, что турецкие военные не будут поддерживать с воздуха турецкую армию в сирийской провинции Идлиб.

По его словам, США хотят увеличить поставки гуманитарной помощи в Турцию, после того как в Идлибе погибли 33 турецких военнослужащих.

Эспер рассказал, что он беседовал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о ситуации в Сирии. Он отметил, что Североатлантический альянс «готов ко всему, что может произойти», сообщает Al-Masdar.

NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждает со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поставку зенитных ракетных комплексов Patriot. Планируется, что ЗРК будут размещены на турецко-сирийской границе для защиты от возможных нападений авиации.

3 марта турецкие военные силы сбили военный вертолёт САР в сирийской провинции Идлиб в ходе операции «Весенний щит». Ранее турецкая армия в Идлибе уничтожила два самолёта Су-24 сирийской армии, которые атаковали позиции террористов.