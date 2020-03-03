Глава Пентагона Марк Экспер заявил, что турецкие военные не будут поддерживать с воздуха турецкую армию в сирийской провинции Идлиб.
По его словам, США хотят увеличить поставки гуманитарной помощи в Турцию, после того как в Идлибе погибли 33 турецких военнослужащих.
Эспер рассказал, что он беседовал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о ситуации в Сирии. Он отметил, что Североатлантический альянс «готов ко всему, что может произойти»,
NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждает со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поставку зенитных ракетных комплексов Patriot. Планируется, что ЗРК будут размещены на турецко-сирийской границе для защиты от возможных нападений авиации.
3 марта турецкие военные силы сбили военный вертолёт САР в сирийской провинции Идлиб в ходе операции «Весенний щит». Ранее турецкая армия в Идлибе уничтожила два самолёта Су-24 сирийской армии, которые атаковали позиции террористов.
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