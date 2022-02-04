США назвали условия для встречи с КНДР на высшем уровне

США рассмотрят возможность проведения встречи с КНДР на уровне лидеров государств, если для этого будут созданы необходимые условия, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По её словам, сейчас таких условий нет.

Журналисты поинтересовались, не считает ли постпред, что американскому президенту пора самому принять непосредственное участие в контактах с КНДР.

Мы хотим встречаться с северокорейцами без предусловий. Но прежде чем проводить встречу нашего президента, нам нужно лучше понять, чего мы можем достичь, — цитирует Томас-Гринфилд РИА Новости.

При этом она не исключила возможности встречи с участием Байдена, если северокорейцы пойдут на контакт: «если условия будут созданы, мы определённо рассмотрим это».

Но сейчас мы в ситуации, когда не можем посадить их за дипломатический стол для проведения хоть каких-либо переговоров, — подчеркнула она.

В пятницу, 4 февраля, в Совбезе ООН прошло первое запрошенное США заседание в связи с очередным пуском баллистической ракеты со стороны КНДР. Постпреды входящих в СБ ООН США, Албании, Бразилии, Франции, Ирландии, Великобритании, Норвегии, ОАЭ, а также не являющейся членом Совбеза Японии призвали КНДР вернуться к диалогу без предусловий.

30 января КНДР провела ракетные испытания, запустив объект в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 800 километров. Это был уже седьмой пуск с начала 2022 года.