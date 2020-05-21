США назвали своего стратегического конкурента

https://static.news.ru/photo/1b06cea8-8817-11e9-912a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты признают долгосрочную стратегическую конкуренцию с Китаем, но Вашингтон открыт для конструктивного взаимодействия и сотрудничества с Пекином при совпадении интересов. Об этом говорится в опубликованном администрацией США докладе.

Доклад «Стратегический подход США к Китайской Народной Республике» был представлен администрацией Белого дома членам конгресса. В нём изложен общегосударственный подход Америки к Китаю в рамках Стратегии национальной безопасности.

Как уточняет РИА Новости, подход Штатов к взаимодействию с КНР предполагает достижение двух целей. Во-первых, повышение уровня устойчивости американских институтов, альянсов и партнёрств для противодействия вызовам со стороны Китая, а во-вторых, принуждение Поднебесной к прекращению действий, которые наносят ущерб жизненно важным интересам США. При этом в докладе подчёркивается, что Соединённые Штаты приветствуют сотрудничество с КНР и рассчитывают на честную конкуренцию.

США признают долгосрочную стратегическую конкуренцию между двумя нашими системами. Правительство будет продолжать защищать американские интересы и расширять американское влияние, — утверждается в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его отношение к торговому соглашению с Китаем меняется не в лучшую сторону. Пересмотреть отношение к сделке его вынудила пандемия коронавируса. Американскому лидеру не нравится, как власти КНР решали проблему с заболеванием. Глава Белого дома назвал соглашение с Китаем «одним из крупнейших в истории», тем более что КНР покупает большое количество американских товаров.