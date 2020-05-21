США назвали своего стратегического конкурента

Соединённые Штаты признают долгосрочную стратегическую конкуренцию с Китаем, но Вашингтон открыт для конструктивного взаимодействия и сотрудничества с Пекином при совпадении интересов. Об этом говорится в опубликованном администрацией США докладе.
Доклад «Стратегический подход США к Китайской Народной Республике» был представлен администрацией Белого дома членам конгресса. В нём изложен общегосударственный подход Америки к Китаю в рамках Стратегии национальной безопасности.
Как
США признают долгосрочную стратегическую конкуренцию между двумя нашими системами. Правительство будет продолжать защищать американские интересы и расширять американское влияние, — утверждается в документе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его отношение к торговому соглашению с Китаем меняется не в лучшую сторону. Пересмотреть отношение к сделке его вынудила пандемия коронавируса. Американскому лидеру не нравится, как власти КНР решали проблему с заболеванием. Глава Белого дома назвал соглашение с Китаем «одним из крупнейших в истории», тем более что КНР покупает большое количество американских товаров.
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