США назвали «спятившей геронтократией» и «банановой республикой» Западные обозреватели раскритиковали власти США из-за обысков у Трампа и казусов с Байденом

Обозреватель британского журнала The Spectator Фредди Грей заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин видит в США не только сверхдержаву в упадке, но и «окончательно спятившую геронтократию». Он отметил, что Штаты близки к состоянию банановой республики.

Такого же мнения придерживается и автор статьи в The American Conservative Фрэнк ДеВито. Грей в качестве признака упадка США назвал неудачный, по его мнению, визит 82-летней Нэнси Пелоси на Тайвань, а также очередной казус президента Джо Байдена, который после поездки в Кентукки никак не смог надеть пиджак и уронил очки.

На этом фоне, пишет обозреватель, в США зашкаливает уровень убийств, не решена проблема с поставками детского питания для младенцев.

Таких проблем в самой высокоразвитой капиталистической экономике мира быть не должно в принципе. Однако, как заметил Си, во многих отношениях Америка стремительно дичает, — резюмирует журналист.

По мнению Грея, США пока не банановая республика, но уже весьма на неё похожа. Об этом свидетельствует обыск в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа, который в итоге может стоить ему возможности участвовать в следующих президентских выборах. При этом к Хиллари Клинтон, которая нарушила правила ведения переписки, с обысками никто не врывался, а Госдеп и вовсе признал её невиновной.

Поэтому рейд в понедельник, как и утверждает сам Трамп, действительно смахивает на акт политического запугивания, который присущ диктатурам развивающегося мира. А ещё на отчаянную попытку отыскать хоть что-нибудь, что помешает Трампу баллотироваться в президенты в 2024 году, — написал Грей.

Адвокат Фрэнк ДеВито в своей статье для The American Conservative также сравнил США с банановой республикой в контексте обысков у Трампа.

Любая попытка предотвратить переизбрание Дональда Дж. Трампа с помощью тактики, выбранной ФБР и Министерством юстиции, является неконституционной и ещё больше подорвёт общественное доверие к нашим федеральным институтам власти, — считает автор публикации.

По мнению ДеВито, если кто-то и хочет помешать Трампу стать в 2024 году президентом, то он должен прекратить «отчаянные атаки» на него, а также поиски юридических лазеек против бывшего президента. Выбор нужно позволить сделать американскому народу, считает адвокат. И в случае желания граждане могут отвергнуть кандидатуру Трампа в ходе предварительной избирательной кампании.

Давайте прекратим вести себя как «банановая республика» и будем достойны величия нашей Конституции, — призвал автор статьи.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис назвал Соединённые Штаты «банановой республикой» из-за обыска резиденции Трампа. Это не что иное, как использование ФБР в качестве оружия против оппонентов действующего режима, утверждает политик.