США назвали причиной провала антироссийских санкций Венесуэльский депутат Ортега: провал санкций против РФ связан с кризисом гегемонии США

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Низкая эффективность санкций Запада в отношении России говорит о кризисе однополярной гегемонии США. При этом вызванный Штатами кризис в Европе ставит под угрозу демократию на континенте. Об этом РИА Новости заявил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Сауль Ортега.

Провал связан с тем, что однополярная гегемония США находится в кризисе, конфликт на Украине ставит на повестку дня необходимость нового международного порядка, — заявил Ортега.

Он также добавил, что подчинение Европы интересам США грозит ей серьезным кризисом.

Европа, подчиненная интересам североамериканского империализма, позволила навязать себе политику, которая <...> разрушит ее экономику, приведет ее к нищете, к рецессии, к инфляции, а платить за битую посуду будут сами европейцы из-за марионеток, которые управляют этими странами, — заявил парламентарий из Венесуэлы.

Ортега полагает, что экономические меры, принятые ЕС в ущерб себе, вызовут в странах Европы народные протесты и поставят под угрозу демократическое управление в этих странах.

Вашингтон 2 августа расширил санкции против России, включив в черный список 13 физических и 36 юридических лиц. Санкции также введены в отношении Московского физико-технического института, Магнитогорского металлургического комбината, Зеленоградского нанотехнологического центра и структур, связанных с инновационным центром «Сколково», в том числе Сколковского института науки и технологий («Сколтех»), фонда и технопарка «Сколково».