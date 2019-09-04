https://static.news.ru/photo/079646a8-cf2c-11e9-a5cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Medyan Dairieh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты назначили награду в размере до $15 млн за информацию, которая поможет «разрушить финансовые механизмы» Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

Это касается и поиска информации о незаконных продажах нефти КСИР, в том числе при использовании таких нефтяных танкеров, как Adrian Darya, — цитирует ТАСС заявление Госдепартамента.

Как писал News.ru, КСИР задержал иностранный нефтяной танкер у острова Фарси, недалеко от порта города Бушира. Государство, под флагом которого шло судно, не называется, но, по данным Ирана, танкер нелегально перевозил 700 тысяч литров топлива в арабские страны. Инцидент произошёл на фоне роста напряжённости в связи с предыдущим захватом Ираном нефтяного танкера Stena Impero, шедшего под британским флагом, в Ормузском проливе.