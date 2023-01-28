США научат украинских солдат воевать по-новому NYT: США расширят обучение бойцов ВСУ для изменения динамики боев в зоне конфликта

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

США вместе с союзниками планируют изменить динамику боевых действий на Украине за счет обучения бойцов ВСУ ведению общевойсковых боев с применением пехоты, танков и артиллерии. Такой вывод сделали аналитики американского издание The New York Times. Предполагается, что это позволит не дать боевым действиям зайти в тупик.

По данным автором материала, эксперты США сходятся во мнении, что боевые действия на Украине в 2023 году могут зайти в тупик и заморозка конфликта сыграет на руку России. В этой связи США с союзниками в последние недели приступили к активному обсуждению того, как изменить динамику на поле боя. Предполагается, что для достижения поставленных целей предстоит не только нарастить поставки вооружений, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерию, но также расширить обучение украинских военных, чтобы те смогли использовать все новое оборудование «в связке».

Это будет экспресс-курс обучения тому, что американские военные называют общевойсковым боем, ведение которого оттачивается в ВС США месяцами, если не годами тренировок, — отмечают аналитики.

Предполагается, что новая фаза конфликта потребует от украинских военных эффективного совмещения действий пехоты и танковых атак под прикрытием артиллерии. Это является основой боевых операций в вооруженных силах США и этому уделяется первоочередное внимание при подготовке американских солдат, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что общий объем нового пакета военной помощи США Украине составит $400 млн. В пакет помощи войдут 31 танк M1 Abrams, снаряды к нему калибром 120 миллиметров и «другие боеприпасы», восемь тактических транспортных средств, предназначенных для проведения ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения, а также финансирование на обучение, поддержание и обслуживание.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США понимают близость поражения Украины. Именно этим объясняется их призыв к европейским союзникам передать Киеву больше военной техники.