США нашли способы пробить оборону России и Китая

В Соединённых Штатах нашли слабые места в обороне России и Китая. В Вашингтоне считают, что единая сеть боевых подразделений, которая была создана в рамках проекта «Конвергенция», может обеспечить превосходство над вероятным противником, передаёт РИА Новости.

Целью проекта «Конвергенция» является массовое использование автономных боевых единиц, которые способны обнаружить и уничтожить цель без участия оператора. Впервые новую концепцию отработали на испытаниях на полигоне Юма в Аризоне в 2020 году. Американские военные объединили в рамках тестов около 30 новых технологий.

Новые учения пройдут с 12 октября по 10 ноября. Группа из 900 инженеров и учёных станет частью группировки численностью около семи тысяч человек. В манёврах будут участвовать сухопутные соединения, морская пехота, авиация и корабли. Сценарий учений описывает противостояние с сопоставимым противником, а к таковым можно отнести только РФ и КНР.

Военные США прорабатывают несколько этапов прорыва обороны противника. Сначала беспилотники, спутники и спецподразделения обеспечат командование актуальной информацией. После этого системы противовоздушной обороны отразят удар ракет противника. Первая контратака, согласно учениям, включает использование высокоточного оружия и специальных подразделений. Параллельно военные отработают снабжение подразделений дронами и дозаправку авиации беспилотниками.

Завершающий этап учений включает повторную разведку с использованием автономных платформ. За беспилотными системами пройдут десантники, использующие систему дополненной реальности Integrated Visual Augmentation System. Специальные очки позволят бойцам в короткие сроки получать актуальную информацию. Завершение «разгрома» условного противника обеспечит автономный удар беспилотной авиации.

Ранее журналист американского издания The National Interest Марк Эпископос назвал блестящим готовящийся встать на вооружение российский танк Т-14 «Армата». Он считает, что уникальные возможности этого танка могут бросить вызов боевым машинам, стоящим на службе Североатлантического альянса.