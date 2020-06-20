США направят самолёты и войска на Кюрасао

https://static.news.ru/photo/644cc238-b279-11ea-a6e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Janiel Adames/Planetpix/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВВС США направят четыре самолёта и около 200 военнослужащих на остров Кюрасао. Патрульные самолёты и самолёты-заправщики помогут в операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Карибском бассейне.

Среди военных в миссии по обнаружению и слежению за преступными группировками окажутся члены лётных экипажей, технические специалисты, логисты и административные служащие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южное командование ВС США.

Крупномасштабная антинаркотическая операция в Карибском бассейне началась ещё 1 апреля. Корабли, авиация и тысячи военнослужащих задействованы в миссии, одной из целей которой является противодействие властям Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. Последнего в Белом доме обвиняют в наркоторговле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что операцию, направленную против картелей, США проводят, поскольку считают, что те могут воспользоваться ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил сам американский президент Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что операции будут проводиться в партнёрстве с 22 странами.