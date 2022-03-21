WSJ: США направят на Украину тайно закупленные советские средства ПВО

США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад». Об этом сообщила газета Wall Street Journal, упомянув, что систему С-300, полученную в своё время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют.

Отмечается, что в страну отправят зенитный ракeтный комплекс (ЗРК) «Оса». США и их союзники предоcтавили Украине сотни переносных зенитных ракетных комплексов, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах, теперь они ищут знaкомые украинским силам средства борьбы с более высотными целями, скaзано в публикации.

США приобретали eдиничные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал cам и продавал в другие страны, в ознакомитeльных целях, пишет издание.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Украине могут быть переданы средства ПВО и иное вооружение. Переговоры об этом ведутся между администрацией президента США Джо Байдена и европейскими партнёрами. Киев надеется получить зенитные ракетные комплексы С-300.

До этого Джо Байден заявил, что США выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи. При этом он напомнил, что 12 марта Вашингтон уже выделял $200 млн на поставки вооружения. Тем самым общий объём дотаций за последние дни достиг $1 млрд. В рамках этой помощи Украина получит 800 лёгких систем ПВО, девять тысяч противотанковых комплексов, семь тысяч единиц стрелкового оружия и 20 млн различных боеприпасов.