США напомнили о «пробирке Пауэлла» после сообщения о российском видеофейке

Посольство России в Вашингтоне напомнило США о ряде сомнительных доводов, которые они использовали в качестве поводов для начала интервенций по всему миру. Одним из наиболее ярких примеров является так называемая «пробирка Пауэлла», с помощью которой Штаты призывали к активным действиям в Ираке в 2003 году. Заявление российского диппредставительства размещено на официальной странице в социальной сети Facebook.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ранее сообщил, что США располагают информацией о планах России использовать фейковое видео в качестве предлога для вторжения на Украину. По его словам, на этом видео должно быть инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных граждан. Никаких доказательств существования такого плана у России Кирби не представил.

Позднее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что сообщение о подготовке Россией видео, которое может быть использовано в качестве повода для вторжения на Украину, основано на данных разведки. По его словам, ведомство уверено в этих данных, но не предоставит свидетельств, чтобы не скомпрометировать источник.

Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США. Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку К. Пауэлла, — говорится в сообщении российского посольства.

На заседании Совета Безопасности ООН 5 февраля 2003 года Пауэлл, один из основных участников событий, которые предшествовали вторжению США в Ирак в 2003 году, заявил, что располагает информацией о наличии у Саддама Хусейна технологий по производству биологического оружия. В доказательство он предъявил пробирку с белым веществом — якобы образцом производимого в Ираке оружия. Позже выяснилось, что это была фальшивка.