США нанесли удар по проиранскому ополчению в Сирии

https://static.news.ru/photo/887569be-77d4-11eb-8a11-96000091f725_660.jpg Фото: Nayef Alaboud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии, который стал ответом на обстрел своих сил.

Вооружённые силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке, — цитирует Кирби РИА Новости.

Представитель Пентагона отметил, что после удара с воздуха разрушено несколько объектов на пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки. Атаку Кирби назвал «соразмерным военным ответом». Она направлена на «деэскалацию общей ситуации» как в Восточной Сирии, так и в Ираке.

Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции, — подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Североатлантический альянс подтвердил планы расширить миссию в Ираке. Военный контингент постепенно будет увеличен с 500 до четырёх тысяч человек, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он обсудил вопрос расширения миссии Альянса с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи.