Соединённые Штаты 31 августа нанесли удар по позиции запрещённой в России террористической группировки «Аль-Каида» в районе сирийского города Идлиб.
Операция была направлена против главарей «Аль-Каиды», ответственных за атаки, угрожающие гражданам США, нашим партнёрам и мирным жителям, — сообщил ТАСС официальный представитель центрального командования Вооружённых сил США Эрл Браун.
Ранее News.ru писал, что Идлиб остаётся камнем преткновения для России и Турции. Именно там сконцентрированы не только террористические группировки, но и оппозиционные президенту Башару Асаду силы. Гаранты Астанинского процесса по-разному видят будущее проблемной территории и пока не могут прийти к общему решению, несмотря на призывы ООН. Так, 30 июня впервые с момента создания зон деэскалации авиация США нанесла удары по месту встречи боевиков группировок, близких к «Аль-Каиде».