https://static.news.ru/photo/22e268d8-2e86-11ea-8568-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpa/Global Look Press

Автоколонна шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подверглась авиаудару США в Багдаде. В результате атаки с воздуха погибли пять человек, несколько получили ранения.

Ракеты были выпущены в ночь на 4 января по целям в районе Эт-Таджи на севере иракской столицы, сообщает телеканал Al-Sumaria.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 3 января состоялся телефонный разговор госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Американский дипломат заявил, что Соединённые Штаты привержены деэскалации ситуации вокруг Ирана после убийства Касема Сулеймани.