Автоколонна шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подверглась авиаудару США в Багдаде. В результате атаки с воздуха погибли пять человек, несколько получили ранения.
Ракеты были выпущены в ночь на 4 января по целям в районе Эт-Таджи на севере иракской столицы,
Ранее NEWS.ru сообщал, что 3 января состоялся телефонный разговор госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Американский дипломат заявил, что Соединённые Штаты привержены деэскалации ситуации вокруг Ирана после убийства Касема Сулеймани.
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