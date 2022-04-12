США намерены передать Украине гаубицы и внедорожники

Пентагон может передать Украине бронированные внедорожники Humvee и современное оборудование, в том числе гаубицы. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными американских чиновников.

Администрация Байдена готова резко расширить спектр вооружений, которые она поставляет Украине, при этом Пентагон намерен передать бронированные Humvee и другое современное оборудование. Новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов, — сообщили собеседники издания.

Предпологается, что помимо гаубиц и бронеавтомобилей на Украину могут направить вертолёты Ми-17, беспилотные летательные аппараты береговой охраны и защитные костюмы на случай химической, биологической или ядерной атаки. При этом источники газеты не знают, попадут ли в конечный список все приведённые варианты вооружения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что администрация президента США Джо Байдена 13 апреля объявит о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму порядка $750 млн. По данным агентства, окончательное решение по пакету ещё не принято. Указывается, что финансирование военной помощи будет выделяться с привлечением полномочий главы государства — он может разрешить поставлять товары и услуги из запасов государства, не дожидаясь одобрения конгресса.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США совместно с другими странами Запада работают над поставками Украине артиллерии.