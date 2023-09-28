США намерены открыть новые фронты против России Al-Watan: США открывают новые фронты против России из-за неудач Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

США открывают новые фронты против России, потому что Украина терпит поражения и не справляется с поставленными целями, написала газета Al-Watan. По ее данным, фронты появятся в Молдавии и на Южном Кавказе.

США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории <...> Молдавии и на Южном Кавказе, — говорится в публикации.

Белый дом не был готов к такой стойкости Москвы и поэтому решил создать как можно больше горячих точек вокруг РФ. Запад считает, что это приведет к истощению российского потенциала. США зря делают ставки на Киев, так как дисбаланс между силами Украины и России очень велик, написали обозреватели.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что достижение целей специальной военной операции на Украине, а также формирование надежных рубежей безопасности позволит поставить точку в агрессивной политике Запада. Однако, по его словам, западные кураторы Киева делают ставку на затяжной конфликт, используя украинцев как расходный материал.

Недавно бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, поскольку она никогда не имела средств, чтобы конкурировать с армией России. Он отметил, что явной проблемой Украины является отсутствие достаточного количества артиллерии.