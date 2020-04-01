США анонсировали новый подход к решению кризиса в Венесуэле. Вместо призывов отправить в отставку президента Николаса Мадуро, Вашингтон предлагает Боливарианской Республике создать переходное правительство из правящих социалистов и оппозиции, суля в обмен поэтапное снятие санкций. Официальный Каракас поспешил отвергнуть это предложение, однако несколько факторов могут заставить Мадуро передумать.

Обнародованный план Госдепартамента США включает в себя формирование переходного правительства в Венесуэле и проведение президентских выборов. В правительство смогут войти как представители правящей Социалистической партии, так и оппозиционеры, контролирующие венесуэльский законодательный орган — Национальную ассамблею. При этом его не смогут возглавить ни нынешний президент Николас Мадуро, ни предводитель оппозиции Хуан Гуайдо, которого США до сих пор считают легитимным руководителем Венесуэлы. Однако оба могут выставить свои кандидатуры на внеочередных президентских выборах, если захотят. Ещё одно условие «Программы демократического перехода» для Венесуэлы — это уход оттуда всех иностранных военных, включая российских и кубинских. Но даже смягчённая позиция Госдепа была воспринята в штыки официальным Каракасом.

Венесуэла никогда не потерпит никакой опеки со стороны какого-либо иностранного правительства, — отверг предложение США министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Надежды США на выход из тупика на венесуэльском направлении были бы заранее обречены на провал, если бы не резкое падение цен на нефть. В сложившейся ситуации Венесуэла вынуждена предлагать своё сырье по $5 за баррель. Но спрос на нефтяном рынке сегодня настолько упал, что даже за такие деньги никто не хочет связываться с находящейся под санкциями Боливарианской Республикой. В обмен на включение оппозиции в систему власти Вашингтон предлагает Каракасу соблазнительную перспективу поэтапного снятия санкций, в том числе с государственной нефтяной компании PDVSA.

PDVSA/facebook.com

Кроме того, 30 марта президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в котором обсуждалась в том числе венесуэльская тема.

Мы все заинтересованы в демократическом транзите и конце этого кризиса, — подчеркнул Трамп во время этого разговора.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в разговоре с NEWS.ru предположил, что Москва не хотела бы, чтобы детали плана решения венесуэльского кризиса стали достоянием общественности, но готова работать с США на этом направлении на неофициальном уровне.

В целом план содержит элементы, приемлемые для России, например, чёткие условия и последовательность снятия санкций, а также согласие США на сохранение Мадуро в венесуэльской политике. Гуайдо не получает пост временного президента на переходный период и формально это будет выглядеть не как смена режима, а как внутривенесуэльский диалог на фоне кризиса с вирусом и ценами на нефть. Мадуро может пойти на компромисс, если его об этом сильно попросят российские и, самое главное, кубинские товарищи. Главное неизвестное — позиция Кубы и что Гавана получает за конструктив. И не до конца понятно, в чём прибыль Москвы, кроме ухода от конфликта с США и содержания Мадуро и его веселой компании. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Хотя Москва и считается патроном режима Мадуро, основным союзником Боливарианской Республики остаётся Куба, в которой получал образование её нынешний президент. Каракас редко действует без оглядки на мнение Гаваны, крепкие отношения с которой у него сложились ещё при предыдущем главе государства Уго Чавесе.

XinHua/Global Look Press

Очевидно, что снятие санкций с венесуэльского нефтяного сектора приведёт к увеличению предложения на мировом рынке энергоносителей. А в этом на данный момент не заинтересованы ни США, ни Россия, страдающие от низких цен на нефть. Паника на нефтяных рынках, вызванная пандемией коронавируса и срывом сделки ОПЕК+ (в картель входит и Венесуэла), становится всё менее управляемой, а прогнозы всё более пугающими. Возможно, поэтому шаги в направлении Боливарианской Республики потребовали консультаций российского и американского президентов.

К этому остаётся добавить, что 31 марта министры энергетики США и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили по телефону ситуацию на нефтяных рынках и договорились продолжать этот диалог и искать пути выхода из сложившегося положения.