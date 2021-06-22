США начали размещать своё оружие на базе в Польше

Американские военные приступили к размещению оружия на базе противоракетной обороны, которая создаётся на севере Польши. Об этом говорится в заявлении американского Агентства противоракетной обороны (MDA).

Началась установка оружия наземной системы (ПРО) Aegis в Польше, — указано в сообщении.

Редзиково располагается в 4 километрах от Слупска и в 150 километрах от Гданьска. В Вашингтоне заявляли, что военная база хоть и располагается у рубежей России, но направлена на защиту Европы, в частности от иранских снарядов.

В сентябре 2018 года заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский заявил, что размещение в стране американской военное базы изменит расклад сил Европе. Он заявил, что в этом случае стране будет чувствовать себя в безопасности. В марте 2020 года глава МИД республики Яцек Чапутович сообщил, что США построят в Польше несколько военных баз, чтобы повысить боеготовность НАТО в Европе. Он подчеркнул, что альянс планирует создать «шесть-семь точек».