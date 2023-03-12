США начали переброску боевиков ИГ из тюрем на базы в Сирии SANA: США перевозят боевиков ИГ из тюрем на базы в Сирии для военной подготовки

Фото: Spc. Jensen Guillory/Keystone Press Agency

Американские военные начали переброску боевиков «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) из тюрем ополченцев «Сил демократической Сирии» (CДC) на свои базы на северо-востоке Сирии. Предполагается, что там они будут проходить боевую подготовку, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники.

Военные вертолеты американских оккупационных сил вылетели... с группой террористов ИГИЛ на борту и направились... к своим незаконным базам в городе Шаддади и в районе месторождения Эль-Омар, — говорится в сообщении.

Собеседники агентства также отметили, что вертолеты с представителями ИГ вылетели в сторону военных объектов из тюрьмы, находящейся под контролем армии США, совместно с ополченцами СДС. По словам источников, обучение на этих базах будет проводиться в рамках подготовки к переброске на другую базу США Эт-Танф.

В феврале Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что США ведут активную вербовку джихадистов, аффилированных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), для терактов в России и странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.

В настоящее время Вооруженные силы США контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. При этом официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских войск оккупацией.

В минувший четверг, 9 марта, Конгресс США отклонил резолюцию о выводе войск с территории Сирии.