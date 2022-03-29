США на всех не хватит: украинцы и афганцы конкурируют за внимание Запада

Гуманитарный кризис на Украине, вызванный идущими там уже более месяца боевыми действиями, рикошетом ударил по людям, не имеющим к российско-украинским разногласиям вообще никакого отношения. Речь идет о людях, оставшихся без крова и без родины в результате военных и политических конфликтов в других частях света. До начала российской военной спецоперации власти и общественность благополучных стран худо-бедно выступали в роли коллективных благотворителей для беженцев из Афганистана, Ирака, суданского Дарфура или Сирии. Однако волна украинцев, спасающихся от конфликта, угрожает тем же афганцам и сирийцам. Украинцы, как более «цивилизационно близкие» европейцам и американцам беженцы, могут отнять «кусок хлеба» у беженцев азиатского происхождения.

72 часа с момента подачи

О том, что такое развитие событий вполне реально, и власти стран-спонсоров не должны забывать про предыдущих беженцев на фоне украинцев, предупредила группа американских законодателей.

Президент США Джо Байден в ходе своего визита в Европу на минувшей неделе пообещал, что его администрация даст зеленый свет на переезд в Америку 100 тысяч граждан Украины . Хотя это решение полностью одобряют все законодатели, ряд из них призывает Белый дом не забывать, что и «старые» гуманитарные проблемы никуда не исчезли.

Белый дом сейчас успокаивает тех афганцев, которые сотрудничали с американским военным контингентом и прозападным правительством в Кабуле до того, как "Талибан" (запрещен в РФ) в считанные недели вынудил их спасаться бегством, что стало самой неорганизованной и позорной эвакуацией, осуществленной американцами с момента ухода из Южного Вьетнама в 1975 году.

Наши обязательства по переселению афганцев — в частности тех, кто поддерживал там усилия США— остаются в силе. Это обязательство никуда не денется из-за того, что мы открываем двери перед украинцами, — пообещала официальная представитель Белого дома.

Администрация США выделила на 2022 год дополнительно $4 млрд на программы агентства USAID для помощи украинским беженцам, плюс $2,65 млрд переведено этому агентству на продовольственную помощь жертвам чрезвычайных ситуаций. Еще $1,4 млрд добавлены отдельно в программу помощи беженцам и мигрантам конкретно из Украины. Это намного больше, чем сумма в $1,7 млрд, собранная на те же нужды всеми остальными странами вместе взятыми.

Вашингтон также предоставляет временный — на 18 месяцев — статус лиц, подлежащих защите со стороны государства (TPS, Temporary Protected Status), для тех граждан Украины, кто уже находится в США и чьи визы истекают в ближайшее время. Кроме того, Госдепартамент автоматически одобрит заявления на визы всем гражданам Украины, кто подал их до 24 февраля, но которые не были еще обработаны в обычном порядке. Все заявки, поступившие после 24 февраля, должны обрабатываться в чрезвычайном порядке— не дольше 72 часов с момента подачи.

Аналогичную политику Госдеп проводил в своё время в отношении граждан Ирака, Гаити, жителей Косово и других стран и юрисдикций, когда возвращение на родину для них было небезопасно.

Boris Roessler/Global Look Press

Шанс исправить ошибки

Однако конгрессмены более чем хорошо знают, что у американской администрации слова слишком часто расходятся с делом. Так, демократ от штата Массачусетс, Сет Мултон, пожелал Белому дому извлечь уроки из « хаотической » эвакуации афганцев и не повторить эти ошибки при перевозке через океан украинцев — ошибок, которые многие американские наблюдатели называют не иначе как предательством тех, кто в течение 20 лет помогал НАТО перестраивать Афганистан по западным демократическим понятиям.

Талибы до сих пор продолжают убивать своих противников, а всё потому, что мы не дали тем возможности вовремя покинуть страну. Обещания администрации "настойчиво" продолжать эвакуацию реализуются черепашьими темпами,— утверждает Мултон.

Мултон и представитель от штата Мичиган, республиканец Питер Мейер (сам ранее служивший в Афганистане), несмотря на принадлежность к соперничающим партиям, в равной степени разочарованы тем, как работает бюрократическая машина США. Даже им, представителям законодательной власти, месяцами не удаётся сдвинуть с мертвой точки дела конкретных афганцев, претендующих на статус беженца.

Майер обивает пороги Госдепартамента по несколько раз в месяц, требуя прекратить бумажную волокиту и дать его «подопечным» иммиграционный статус, на который те имеют полное право.

Бесит, что теоретически у тебя есть полномочия решить этот вопрос, но на деле оказывается, что ты абсолютно бессилен перед лицом холодного безразличия со стороны чиновников администрации Байдена, — жалуется он.

Администрация Байдена до начала кризиса в Украине так и не сподобилась реанимировать программу помощи беженцам , разработанную еще в администрации Барака Обамы, но отправленную в долгий ящик при Трампе. Эта программа предусматривала восьмикратный (!) рост финансирования помощи беженцам. Если бы она была принята, то у афганцев, сирийцев, иракцев и гаитян сегодня не было бы причин смотреть на товарищей по несчастью из Украины с ревностью.

Майер, Мултон и еще шесть их коллег по Палате представителей Конгресса отправили 23 марта обращение на имя госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Агентства национальной безопасности Алехандро Майоркаса, в котором призывают не допустить, чтобы украинские беженцы стали объектом тех же бюрократических издевательств, которым подвергаются беженцы из Афганистана.

США могут и должны делать больше, чем сейчас, продемонстрировать солидарность с нашими союзниками в ЕС и с народом Украины. Конгресс же готов со своей стороны обеспечить всю необходимую поддержку вашим усилиям по разрешению крупнейшего со времен Второй мировой войны гуманитарного кризиса в Европе, — пишут они в этом обращении.

По их словам, программы помощи беженцам были уничтожены администрацией Дональда Трампа и до сих пор не восстановлены.

Cpl. Corey Mathews/Global Look Press

Мы с вами одной крови

На бытовом уровне беженцы из стран Ближнего Востока не питают никакой ревности к собратьям по несчастью из Украины, убеждает NEWS.ru председатель сирийского землячества в Москве Фаиз Халава.

Мы все отлично понимаем, что эти люди, как и мы сами, являются жертвами больших политических игр, и нам с ними делить нечего. Мы не ждем, что принимающие страны нас должны содержать, мы готовы зарабатывать на жизнь самостоятельно. Мы не опасаемся, что беженцы-украинцы отнимут у нас какие-то деньги западных спонсоров, так как мы изначально на эти деньги не рассчитываем,— говорит он.

Сирию за годы гражданской войны покинули, по данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев , более 6,6 млн человек. То есть при сохранении нынешних темпов исхода, Украина может дать миру за несколько месяцев столько же беженцев, сколько Сирия за одиннадцать лет (боевые действия начались там в марте 2011 года).



Вот к кому ближневосточные беженцы точно ощущают неприязнь, так это к европейским политикам. Призывы американских законодателей брать пример с европейцев в плане готовности оказывать помощь беженцам по первому зову похвальны, но не все европейские правительства такую похвалу заслужили, добавляет Фаиз Халава.

Наши соотечественники, кого забросило в Германию или другие страны Европы, очень тонко ощутили после начала кризиса на Украине подсознательный, но очень откровенный расизм со стороны "гостеприимных" европейцев. Мы то и дело слышим высказывания политиков и журналистов о том, что сирийцы -- это как бы беженцы второго сорта, потому что они мусульмане, а украинцам надо помогать в первую очередь, потому что они "белее" и потому что они христиане. Мы поэтому думаем, что у нас и у украинских беженцев общие враги, и это—те политические круги, которые хотели бы столкнуть нас лбами, натравить одних вынужденных мигрантов на других, —полагает сириец.

В то время как Польша и Словакия впускают к себе всех прибывающих с территории Украины, не требуя никаких доказательств их бедственного положения (Польша уже приняла более 300 тысяч человек), власти Великобритании продолжают обращаться с желающими въехать на острова так, будто это—обычные экономические мигранты. Евросоюз с 3 марта предоставил украинцам статус , аналогичный американскому TPS, однако Лондону европейский закон более не писан.

Британия «для приличия» объявила с 14 марта программу « Дом для украинцев »; однако чтобы ею воспользоваться, беженцы должны сперва предъявить в МВД доказательства, что они имеют на островах съемное жилье либо семью, готовую таковое предоставить. Принимающие семьи получают от правительства по $460 ежемесячно в качестве компенсации за гостеприимство, и уже более 100 тысяч британских семей заявило о готовности принять беженцев.

Британский МИД также открыл визовые центры специально для украинских беженцев в Бельгии и Франции; но этот шаг выглядит то ли бюрократической тупостью, то ли намеком не нежелание Лондона иметь дело с украинцами, потому что как редкая птица долетит до середины Днепра, так редкая семья, убежавшая от бомбежек где-нибудь в Харькове, имеет ресурсы даже просто добраться до этих центров.