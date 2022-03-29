США на всех не хватит: украинцы и афганцы конкурируют за внимание Запада

Гуманитарный кризис на Украине, вызванный идущими там уже более месяца боевыми действиями, рикошетом ударил по людям, не имеющим к российско-украинским разногласиям вообще никакого отношения. Речь идет о людях, оставшихся без крова и без родины в результате военных и политических конфликтов в других частях света. До начала российской военной спецоперации власти и общественность благополучных стран худо-бедно выступали в роли коллективных благотворителей для беженцев из Афганистана, Ирака, суданского Дарфура или Сирии. Однако волна украинцев, спасающихся от конфликта, угрожает тем же афганцам и сирийцам. Украинцы, как более «цивилизационно близкие» европейцам и американцам беженцы, могут отнять «кусок хлеба» у беженцев азиатского происхождения.
72 часа с момента подачи
О том, что такое развитие событий вполне реально, и власти стран-спонсоров не должны забывать про предыдущих беженцев на фоне украинцев, предупредила группа американских законодателей.
Президент США Джо Байден в ходе своего визита в Европу на минувшей неделе пообещал, что его администрация даст зеленый свет на переезд в Америку
Белый дом сейчас успокаивает тех афганцев, которые сотрудничали с американским военным контингентом и прозападным правительством в Кабуле до того, как "Талибан" (запрещен в РФ) в считанные недели вынудил их спасаться бегством, что стало самой неорганизованной и позорной эвакуацией, осуществленной американцами с момента ухода из Южного Вьетнама в 1975 году.
Наши обязательства по переселению афганцев — в частности тех, кто поддерживал там усилия США— остаются в силе. Это обязательство никуда не денется из-за того, что мы открываем двери перед украинцами, — пообещала официальная представитель Белого дома.
Администрация США выделила на 2022 год дополнительно $4 млрд на программы агентства USAID для помощи украинским беженцам, плюс $2,65 млрд переведено этому агентству на продовольственную помощь жертвам чрезвычайных ситуаций. Еще $1,4 млрд добавлены отдельно в программу помощи беженцам и мигрантам конкретно из Украины. Это намного больше, чем сумма в $1,7 млрд, собранная на те же нужды всеми остальными странами вместе взятыми.
Вашингтон также предоставляет временный — на 18 месяцев — статус лиц, подлежащих защите со стороны государства (TPS, Temporary Protected Status), для тех граждан Украины, кто уже находится в США и чьи визы истекают в ближайшее время. Кроме того, Госдепартамент автоматически одобрит заявления на визы всем гражданам Украины, кто подал их до 24 февраля, но которые не были еще обработаны в обычном порядке. Все заявки, поступившие после 24 февраля, должны обрабатываться в чрезвычайном порядке— не дольше 72 часов с момента подачи.
Аналогичную политику Госдеп проводил в своё время в отношении граждан Ирака, Гаити, жителей Косово и других стран и юрисдикций, когда возвращение на родину для них было небезопасно.
Шанс исправить ошибки
Однако конгрессмены более чем хорошо знают, что у американской администрации слова слишком часто расходятся с делом. Так, демократ от штата Массачусетс, Сет Мултон, пожелал Белому дому извлечь уроки из «
Талибы до сих пор продолжают убивать своих противников, а всё потому, что мы не дали тем возможности вовремя покинуть страну. Обещания администрации "настойчиво" продолжать эвакуацию реализуются черепашьими темпами,— утверждает Мултон.
Мултон и представитель от штата Мичиган, республиканец Питер Мейер (сам ранее служивший в Афганистане), несмотря на принадлежность к соперничающим партиям, в равной степени разочарованы тем, как работает бюрократическая машина США. Даже им, представителям законодательной власти, месяцами не удаётся сдвинуть с мертвой точки дела конкретных афганцев, претендующих на статус беженца.
Майер обивает пороги Госдепартамента по несколько раз в месяц, требуя прекратить бумажную волокиту и дать его «подопечным» иммиграционный статус, на который те имеют полное право.
Бесит, что теоретически у тебя есть полномочия решить этот вопрос, но на деле оказывается, что ты абсолютно бессилен перед лицом холодного безразличия со стороны чиновников администрации Байдена, — жалуется он.
Администрация Байдена до начала кризиса в Украине так и не сподобилась реанимировать
Майер, Мултон и еще шесть их коллег по Палате представителей Конгресса отправили 23 марта
США могут и должны делать больше, чем сейчас, продемонстрировать солидарность с нашими союзниками в ЕС и с народом Украины. Конгресс же готов со своей стороны обеспечить всю необходимую поддержку вашим усилиям по разрешению крупнейшего со времен Второй мировой войны гуманитарного кризиса в Европе, — пишут они в этом обращении.
По их словам, программы помощи беженцам были уничтожены администрацией Дональда Трампа и до сих пор не восстановлены.
Мы с вами одной крови
На бытовом уровне беженцы из стран Ближнего Востока не питают никакой ревности к собратьям по несчастью из Украины, убеждает NEWS.ru председатель сирийского землячества в Москве Фаиз Халава.
Мы все отлично понимаем, что эти люди, как и мы сами, являются жертвами больших политических игр, и нам с ними делить нечего. Мы не ждем, что принимающие страны нас должны содержать, мы готовы зарабатывать на жизнь самостоятельно. Мы не опасаемся, что беженцы-украинцы отнимут у нас какие-то деньги западных спонсоров, так как мы изначально на эти деньги не рассчитываем,— говорит он.
Сирию за годы гражданской войны покинули, по данным
Вот к кому ближневосточные беженцы точно ощущают неприязнь, так это к европейским политикам. Призывы американских законодателей брать пример с европейцев в плане готовности оказывать помощь беженцам по первому зову похвальны, но не все европейские правительства такую похвалу заслужили, добавляет Фаиз Халава.
Наши соотечественники, кого забросило в Германию или другие страны Европы, очень тонко ощутили после начала кризиса на Украине подсознательный, но очень откровенный расизм со стороны "гостеприимных" европейцев. Мы то и дело слышим высказывания политиков и журналистов о том, что сирийцы -- это как бы беженцы второго сорта, потому что они мусульмане, а украинцам надо помогать в первую очередь, потому что они "белее" и потому что они христиане. Мы поэтому думаем, что у нас и у украинских беженцев общие враги, и это—те политические круги, которые хотели бы столкнуть нас лбами, натравить одних вынужденных мигрантов на других, —полагает сириец.
В то время как Польша и Словакия впускают к себе всех прибывающих с территории Украины, не требуя никаких доказательств их бедственного положения (Польша
Британия «для приличия» объявила с 14 марта программу «
Британский МИД также открыл визовые центры специально для украинских беженцев в Бельгии и Франции; но этот шаг выглядит то ли бюрократической тупостью, то ли намеком не нежелание Лондона иметь дело с украинцами, потому что как редкая птица долетит до середины Днепра, так редкая семья, убежавшая от бомбежек где-нибудь в Харькове, имеет ресурсы даже просто добраться до этих центров.
При этом британская общественность, ранее требовавшая (и добившаяся) выхода из ЕС на волне антииммигрантских настроений, сейчас не против того, чтобы вообще дать гражданам Украины