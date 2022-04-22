США на России «обкатывают» механизм сдерживания Китая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет на Украину с визитом 28 апреля. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщается в заявлении офиса генсека, которое приводит ТАСС.

Также Гутерриш проведёт встречу с сотрудниками работающей на Украине всемирной организации, чтобы обсудить «расширение гуманитарной помощи» населению Украины. Накануне генеральный секретарь ООН должен побывать с визитом в России. Его прибытие...