США на России «обкатывают» механизм сдерживания Китая
РИА Новости: антироссийские санкции нужны США для «обкатки» механизма сдерживания КНР
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:52, 23 апреля 2022
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Вашингтон, создавая единый с Брюсселем антироссийский санкционный фронт, вероятно, обкатывает механизм будущего сдерживания КНР. Удары наносятся по экономике и финансовой стабильности, осообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
Цель США одна: подорвать финансовую стабильность и основы технологического развития нашей страны, разрушить нашу экономику. Но вот все эти механизмы, которые выстраиваются сейчас в отношении противостояния нам, это те шаги, которые не удалось согласовать после 2014 года, это создание единого с Евросоюзом санкционного фронта, — подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что единый фронт нужен для будущего противостояния с Китаем. После ухода Дональда Трампа с поста президента США холодная торговая война между Вашингтоном и Брюсселем стала сходить на нет, сторонам удалось договориться по ряду ключевых вопросов, отметил собеседник агентства.