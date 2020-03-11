Президент США Дональд Трамп заявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней. По его словам, данная мера поможет предотвратить попадание в страну людей, заражённых коронавирусом.
Запрет касается граждан, побывавших в Шенгенской зоне в течение последних 14 дней перед прибытием в Новый свет. Исключение составят граждане Великобритании. Также и американцы, которые пройдут «необходимые досмотры», смогут вернуться домой,
Трамп также отметил, что под запрет не коснётся торговли товарами и грузов, поступающих в США. При этом американский лидер обвинил Евросоюз в слабом реагировании на распространяющуюся инфекцию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда Голливуда Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, куда артист приехал на съёмки нового фильма. Когда они с женой почувствовали себя плохо, обратились к врачам, сдали анализы на коронавирус, и они дали положительный результат. Сейчас супруги находятся в госпитале города Голд-Кост, лечатся в изоляции.
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