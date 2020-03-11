https://static.news.ru/photo/6b7332f8-640f-11ea-a877-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней. По его словам, данная мера поможет предотвратить попадание в страну людей, заражённых коронавирусом.

Запрет касается граждан, побывавших в Шенгенской зоне в течение последних 14 дней перед прибытием в Новый свет. Исключение составят граждане Великобритании. Также и американцы, которые пройдут «необходимые досмотры», смогут вернуться домой, сообщает РИА Новости.

Трамп также отметил, что под запрет не коснётся торговли товарами и грузов, поступающих в США. При этом американский лидер обвинил Евросоюз в слабом реагировании на распространяющуюся инфекцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда Голливуда Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, куда артист приехал на съёмки нового фильма. Когда они с женой почувствовали себя плохо, обратились к врачам, сдали анализы на коронавирус, и они дали положительный результат. Сейчас супруги находятся в госпитале города Голд-Кост, лечатся в изоляции.