США, Монголия и Япония попросили КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН и прекратить провокации, в частности запуски баллистических ракет. Об этом
США, Япония и Монголия подтверждают [позицию], что КНДР должна прекратить провокации, включая запуски баллистических ракет, выполнять свои обязательства в рамках резолюций СБ ООН, начать субстантивные переговоры для выполнения решений саммита в Сингапуре, — привели в ТАСС текст документа.
Стороны ждут от КНДР демонтажа оружия массового поражения и баллистических ракет.
Отмечается, что ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщал о готовности к полной денуклеаризации в ответ на обязательство США предоставить государству гарантии безопасности.
Недавно северокорейский лидер заявил о скорой презентации нового стратегического вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Северной Кореи. Ким Чен Ын раскритиковал руководство США за нежелание продолжать переговоры по денуклеаризации КНДР. Он отметил, что чем агрессивнее будут себя вести США, тем быстрее будет работа над новым стратегическим ядерным оружием, писал NEWS.ru ранее.
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