Джон Болтон Джон Болтон Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон может ввести санкции против иностранцев, поддерживающих режим лидера Николаса Мадуро в Венесуэле. Американский глава Дональд Трамп уже подписал указ о блокировке активов властей Боливарианской Республики в юрисдикции Штатов.

Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы, — сказал Болтон, выступая на конференции по Венесуэле в Лиме.

Ранее Трамп заявил, что его администрация рассматривает введение блокады или карантина против Венесуэлы. Об этом он сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, однако не поделился подробностями обсуждений, писал News.ru.

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