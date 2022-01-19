США могут ввести санкции против ФРГ из-за «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток −2» может стать причиной, из-за которой США введут экономические санкции против Германии. Такое предположение в колонке для Telegraph высказала историк Катя Хойер. По её мнению, ФРГ слишком сильно зависит от энергорусурсов РФ и потому не в состоянии активно поддерживать антироссийскую полтику других стран, что может негативно отразиться на ней самой.

Германия чудом избежала экономических санкций США из-за «Северного потока — 2», и этот вопрос еще не снят с повестки дня, — написала Хойер.

Она полагает, что у ФРГ существует большая зависимость в вопросе поставок энергетических ресурсов от России и это не даёт Берлину полноценно и активно участвовать в антироссийской политике, проводимой рядом стран Запада. Если же новое руководство Германии осуществит задуманное и закроет атомные электростанции в стране, зависимость от российского газа лишь усилится.

Нынешнее положение вещей, по мнению историка, стало результатом политики последних правительств государства — кабинетов Герхарда Шрёдера и Ангелы Меркель.

Первый запустил «Северный поток — 2» и до сих пор председательствует в комитете его акционеров. Вторая курировала его строительство и ускорила закрытие немецких АЭС. А теперь политическая вина за зависимость Германии от России легла на плечи Бербок, — резюмировала Хойер.

Ранее стало известно, что в правительстве Германии выявились разногласия внутри правящей «светофорной коалиции», когда в очередной раз поднялся вопрос о запуске трубопровода «Северный поток — 2». Партия «Союз 90/Зелёные» не стала поддерживать начало работы газопровода, объясняя свой отказ возможным ростом зависимости страна Европы от российского голубого топлива.

Однако проект поддержали приверженцы Социал-демократической партии (СДПГ), которые выступали за хорошие отношения с Москвой с конца 1990-х, когда во главе страны находился Герхард Шрёдер. При этом действующий канцлер Германии Олаф Шольц не стал поддерживать санкции против «Северного потока — 2».