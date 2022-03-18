США могут призвать к ответу за украинский «биопроект»

Российские «открытия» на территории Украины в виде биологических лабораторий заставят Вашингтон заплатить высокую цену за попытку совершить преступления против человечества, считает военный эксперт Константин Сивков, об этом он рассказал в беседе с «Народными Новостями». Новый пакет документов, опубликованный Минобороны РФ, вместе с предыдущими данными даёт возможность предположить, что мировая общественность может довольно строго отреагировать на противозаконную и «крайне опасную» военно-биологическую программу США.

В качестве одного из вариантов могут последовать антиамериканские санкции, считает первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Всё это добавит оснований инициировать против США серьёзную информационную войну, международно-правовую войну, обвинив их во всех преступлениях. Это даёт повод начать уничтожение лабораторий на территориях постсоветских республик, например, в том же Казахстане. Также Китай сможет обвинить США в развязывании пандемии. Это даёт повод вводить против них санкции, — предположил эксперт.

Он также подчеркнул, что недальновидная политика США, опирающаяся на ощущение собственной вседозволенности и безнаказанности, имеет шанс стать злой шуткой для администрации Белого дома. Так как всё американское могущество стоит на трёх столпах — экономическом, военном и идеологическом. Последний уже утратил своё значение, осталось два, но и они остаются в шатком положении. Если доллар ослабеет под введёнными санкциями, то военную мощь могут сократить сорванные РФ планы Пентагона по созданию биооружия.

Международный авторитет обрушивается не в результате преступных действий, а из-за утраты военного и экономического потенциалов, а также идейного. Либеральный фундаментализм — идейную часть — США уже потеряли, поскольку он просто непопулярен. Экономический и военный потенциалы они пока сохраняют. Введённые Вашингтоном санкции бьют по самим американцам, по их главному оружию — по доллару, — констатировал Сивков.

Секретные документы из биолабораторий США на Украине ранее попали в распоряжении Минобороны России в ходе военной спецоперации. Как сказано в протоколе от 6 марта 2015 года, на финансирование деятельности «украинских биопроектов» Пентагоном было выделено 32 миллиона долларов.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США должны раскрыть информацию о военно-биологической активности на Украине. По мнению дипломатов, о мирных целях не может идти речи, если за всеми работами стоит Пентагон.