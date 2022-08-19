США могут поставить Украине новые виды оружия Пентагон: США могут поставить Украине новые виды оружия для изменения ситуации на поле боя

Фото: Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

США рассматривают возможность поставок Украине нового вооружения, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленную представительницу американского Министерства обороны. Новое оружие позволит изменить ситуацию на поле боя в южных и восточных районах страны.

Однако мы также изучаем новые средства, которые позволят им успешно действовать в плане изменения поля боя не только на востоке, но и на юге, — сказала представитель ведомства на специальном онлайн-брифинге для журналистов.

Сейчас, по ее словам, Вашингтон сосредоточен на том, как можно улучшить существующий авиационный парк ВВС Украины.

Что касается будущего, то мы также рассматриваем другие возможности, которые мы могли бы им предоставить. Мы сейчас работаем над тем, как будет выглядеть будущее украинских вооруженных сил, рассматриваем все возможности, — добавила представитель Пентагона.

Ранее Соединенные Штаты анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн. Помощь будет представлена в рамках указа президента Джо Байдена. В нее войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS и другое оружие. Среди заявленных позиций, которые будут поставлены на Украину, названы боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы разных калибров, беспилотники Sky Eagle, противолокационные ракеты HARM, противотанковые комплексы TOW и Javelin, зенитные ракетные комплексы NASAMS. В Пентагоне заявили, что вооружение поступит на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев.