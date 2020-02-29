https://static.news.ru/photo/6f768e22-5b04-11ea-9223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yan Zhonghua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Межафганские переговоры стартуют 10 марта 2020 года. Белый дом и его союзники собираются вывести за 14 месяцев весь свой контингент из Афганистана, если боевики «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в РФ) начнут соблюдать взятые на себя обязательства.

Кроме того, США могут снять к августу 2020 года санкции в отношении участников радикального движения, пишет ТАСС. Вашингтон попросит ООН признать и одобрить мирное соглашение с талибами.

29 февраля 2020 года специальный представитель Соединённых Штатов по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и один из лидеров террористической группировки Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение. После подписания участники пожали друг другу руки.

Также государственный секретарь США Майкл Помпео призвал представителей группировки выполнить обещание и разорвать связи с запрещённой в России организацией «Аль-Каида».

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп намерен сократить численность военных в Афганистане до 8,6 тысячи человек.