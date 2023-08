Михаил Щипанов

США могут оставить Грузию без русских денег Посол США в Тбилиси призвала Грузию не пускать в страну россиян

2 августа 2023 в 12:33 Автор: Михаил Щипанов

Фото: U.S. Department of State, Public domain, via Wikimedia Commons

Посол США Келли Дегнан