США могут оставить Грузию без русских денег Посол США в Тбилиси призвала Грузию не пускать в страну россиян

Фото: U.S. Department of State, Public domain, via Wikimedia Commons

Посол США Келли Дегнан

В контексте отношений России и Грузии давно уже не вспоминают о спасении грузинской нации «за гранью дружеских штыков», страдавшей от истребительных набегов турок и персов. Ныне после авантюры Саакашвили 08.08.2008 с нападением на наших миротворцев двухсторонние отношения стали куда более прагматичными и свободными от исторических и литературных реминисценций. Но и такая ситуация очень беспокоит американского посла в Тбилиси.

Зачем вам гости из Москвы?

Посол США Келли Дегнан еще раз решила доказать, что, видимо, в США проблем не осталось, поэтому пришло время заняться российским туризмом в Грузии. Американская дипломатка, традиционно считающая себя главной в любой развивающейся стране, посоветовала не пускать в Грузию туристов из России на том основании, что народ, мол, решительно против. Понятно, что госпожа Дегнан имела в виду недавние малочисленные протесты сторонников Михаила Саакашвили, которые устроили демонстрации в батумском порту против захода в эту гавань круизных лайнеров с российскими туристами. За океаном всегда исключительно чутко реагируют на проявления гражданской позиции в дальних странах, когда это соответствует их установкам.

Вот только недаром марксисты напоминали, что бытие определяет сознание. А грузинское «бытие» во многом определяется не американскими поощрительными похлопываниями по плечу, а экономическими связями с Россией, включая и наши туристические потоки.

Миллиард на мостовой не валялся

Ираклий Кобахидзе, лидер правящей партии «Грузинская мечта», напомнил всем и, видимо, персонально американскому послу, что российские туристы оставляют в Грузии примерно $1 млрд в год, что позволяет сохранить к тому же 20–30 тысяч рабочих мест. И это при том, что весь ВВП республики составляет всего $30 млрд.

Понятно, что помимо экспорта некоторых видов ископаемого сырья, минеральной воды и вина, которые также в основном отправляются в Россию, Тбилиси делает серьезную ставку на развитие туризма. И не надо консультироваться с глобусом, чтобы понять, что из желанной Европы в Грузию прилетят отдыхать только ищущие новой экзотики. Из России же в Грузию с января по июнь приехали 577,6 тысячи человек. Непонятно, в какой степени в этой цифре учтены и релоканты из числа «испуганных патриотов». Но вклад в грузинскую экономику наших любителей морского бриза выглядит значительным. А впереди еще и бархатный сезон.

Чьи интересы блюдет грузинский президент

При этом американской дипломатке есть на кого опереться в Тбилиси. В самом недавнем прошлом гражданка Франции и сотрудница тамошнего МИД, а ныне президент Грузии Саломе Зурабишвили всем сердцем поддержала портовых протестантов, заявив, что их мирной акцией она гордится. И, видимо, когда спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что минимальные масштабы той демонстрации не отражают волю народа, то он имел в виду не только посла Дегнан, к которой обратился напрямую, обвинив в манипуляциях.

Между тем Штаты продолжают свое вмешательство во внутренние дела Грузии, откровенно поддерживая более лояльную к ним оппозицию. А потому после желания ударить по туристическому кошельку страны американцы выразили скромное, но настойчивое желание досматривать грузовые отсеки самолетов, летящих из Тбилиси в Москву на предмет загрузки разного рода санкционной запрещенки.

Собственно, никто и не скрывает, что в отношении той же Грузии США практикуют доктрину ограниченного суверенитета. Экономическая ситуация в стране их волнует мало. Управляемый хаос — вот их стихия.