США могут наказывать третьи страны из-за неясного влияния санкций на Россию

Неясное влияние санкций США на российскую экономику заставляет Белый дом допустить возможность наказать третьи стороны в иностранных государствах, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает РИА «Новости». Однако окончательного решения по этому вопросу ещё не принято.

Чиновники Белого дома готовят редкие меры, которыми также накажут третьи стороны в других странах за взаимодействие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США, заявляют четверо знакомых с беседами в администрации источников, пожелавших остаться анонимными, — сказано в материале издания.

Старания американских чиновников найти альтернативные меры происходят на фоне напряжённой ситуации на Украине, и «в то время, как влияние существующих санкций на российскую экономику остается неясным».

Как указывают источники газеты, данные шаги на текущий момент не являются неизбежными. Какого-либо решения по озвученным мерам ещё не принято.

Ранее Лидеры США и 27 стран Евросоюза обсудили в Брюсселе готовность ввести дополнительные санкции в отношении России. Также обсуждался вопрос о предотвращении попыток Москвы обойти ранее принятые ограничения, говорится в совместном заявлении сторон.