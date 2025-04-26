США могли предложить «коалиции желающих» поддержку по Украине Telegraph: США могли предложить «коалиции желающих» логистическую поддержку

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Соединенные Штаты могли предложить «коалиции желающих» разведывательную и логистическую поддержку для обеспечения мирного соглашения по Украине, сообщает британская газета Telegraph без указания источников. Таких гарантий премьер-министр Великобритании Кир Стармер добивался от американского лидера Дональда Трампа в течение двух месяцев.

В частном порядке переговорщики США дали понять в последние недели, что они готовы предоставить поддержку и помощь западным силам, — указано в тексте.

При этом предполагается, что британские инструкторы перенесут подготовку украинских военных с территории Великобритании в западные регионы Украины. Пока британская сторона не согласовала идею разместить своих военных на территории партнеров для других задач.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вопрос планов западной «коалиции желающих» перебросить войска на территорию Украины. По его словам, европейские государства буквально желают возродить нацистскую идеологию. Однако такие шаги, по мнению политика, могут вывести Европейский союз на тропу войны. С Россией нельзя вести диалог с позиции превосходства.