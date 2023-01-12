США массово перебрасывают танки в Восточную Европу Reuters: США в рамках ротации перебрасывают танки в Восточную Европу

Фото: 1st Lt. Jacob Swinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк M-1 Abrams

Более одной тысячи единиц бронетехники США прибыло в порт Флиссинген в Нидерландах. Боевые машины, в том числе танки M-1 Abrams, будут переправлены в Восточную Европу в рамках ротации, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что бронетехнику отправят в Польшу и Литву. Данный шаг объясняется политикой усиления восточного фланга НАТО. Всего туда должны перебросить около 1250 единиц военной техники, среди которой, кроме танков M-1 Abrams, прибыли и боевые машины Bradley.

США ранее выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд, в который включили $682 млн для предоставления вооружений партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО.

Ранее военный эксперт, писатель Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что передаваемые Украине американские БМП Bradley могут использоваться как носители противотанкового ракетного комплекса TOW для проверки их способности поражать российские танки. Эксперт подчеркнул, что в то же время сами по себе поставки БМП не изменят ситуацию.