США ликвидировали главаря группировки ИГИЛ в Сомали Глава Пентагона Остин: в Сомали уничтожен главарь местной группировки ИГИЛ Билал-аль-Судани

Фото: U.S. Army photo by Spc. Jonathan Thomas

В Сомали уничтожен главарь местной группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) по имени Билал-аль-Судани, сообщил министр обороны США Ллойд Остин в официальном заявлении. По его словам, ликвидированный террорист являлся ключевым координатором глобальной сети организации. Глава Пентагона подчеркнул, что Аль-Судани был ответственен за усиление ИГИЛ в Африке и финансирование действий организации по всему миру — в том числе в Афганистане.

Военные США провели наступательную операцию, в результате которой были убиты несколько членов ИГИЛ, включая Билала-аль-Судани, лидера группировки в стране и ключевого координатора в глобальной сети ИГИЛ, — заявил Остин.

Министр обороны США уточнил, что операция состоялась 25 января на севере Сомали по «распоряжению президента». Кроме Аль-Судани в результате действий американских военных были убиты еще несколько членов этой террористической группировки. Местные жители в ходе операции не пострадали, подчеркнул Остин.

В МИД РФ ранее заявили, что США пытаются установить связь с противниками действующих афганских властей и тайно спонсирует организацию «Исламское государство». Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что таким образом Вашингтон хочет отомстить за свое поражение в Афганистане.