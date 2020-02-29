https://static.news.ru/photo/052626ca-5b15-11ea-9d4a-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео заверил Турцию, что Вашингтон будет рассматривать Анкару как партнёра по НАТО во всём, что касается ситуации в сирийском Идлибе.

Заявление Помпео по этому вопросу распространил Госдепартамент США. Госсекретарь заявил, что США сделают всё от них зависящее, чтобы не допустить реинтеграции режима президента Сирии Башара Асада в мировое сообщество, пока он не выполнит все положения резолюции Совбеза ООН, включая общесирийское прекращение огня.

Режим Асада, Россия, Иран и «Хезболла» должны прекратить свои атаки на Идлиб, — подчеркнул госсекретарь.

Помпео выразил соболезнования Анкаре в связи с гибелью в Идлибе турецких военных и осудил «бесчестную и наглую атаку» сирийских правительственных сил. По словам госсекретаря, США рассматривают различные меры, которые могут быть приняты для помощи Турции.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли несколько десятков турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Как передавал NEWS.ru, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.