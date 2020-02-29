Госсекретарь США Майкл Помпео заверил Турцию, что Вашингтон будет рассматривать Анкару как партнёра по НАТО во всём, что касается ситуации в сирийском Идлибе.
Заявление Помпео по этому вопросу
Режим Асада, Россия, Иран и «Хезболла» должны прекратить свои атаки на Идлиб, — подчеркнул госсекретарь.
Помпео выразил соболезнования Анкаре в связи с гибелью в Идлибе турецких военных и осудил «бесчестную и наглую атаку» сирийских правительственных сил. По словам госсекретаря, США рассматривают различные меры, которые могут быть приняты для помощи Турции.
Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли несколько десятков турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Как передавал NEWS.ru, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.
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