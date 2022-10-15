США изучат варианты помощи ВСУ со спутниковой связью Белый дом: США изучат варианты помощи в обеспечении ВСУ спутниковой связью

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США понимают всю важность обеспечения украинской армии спутниковой связью. В этой связи Пентагон в настоящее время изучает конкретные варианты подобной помощи. Таким образом она прокомментировала просьбу Илона Маска к американскому военному ведомству взять на себя оплату поставок Киеву терминалов Starlink, которые производит его компания. Слова Жан-Пьер приводит ТАСС.

Если вы говорите о Starlink, то мы понимаем важность этих средств для того, чтобы была стабильная связь, в особенности у Вооруженных сил Украины. Пентагон работает с союзниками и партнерами над тем, чтобы рассмотреть все варианты того, как лучше обеспечить эти потребности, о которых говорит украинская сторона, — сказала представитель администрации Вашингтона.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что более не в состоянии оплачивать дальнейшее обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. В этой связи в компании попросили Пентагон взять эти расходы на себя.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что решение Маска прекратить оплату обслуживания системы Starlink на Украине станет серьезным ударом по обороноспособности этой страны. По его словам, ВСУ не смогут наводить вооружения по координатам, предоставляемым спутниками.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что украинские власти придумают, как обеспечить работу в стране компании Starlink. По его словам, в Киеве надеются на то, что Starlink обеспечит стабильное соединение до конца переговоров.