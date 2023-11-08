США изменили маршрут дрона, шпионящего за Крымом

Фото: U.S. Air Force/Bryce Bennett

Руководство Военно-воздушных сил США скорректировало маршрут полета стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar. Ранее дрон курсировал над нейтральными водами, неоднократно подлетая к границам России и максимально приближаясь к Крыму.

Издание уточняет, что в среду, 8 ноября, БПЛА с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия, однако затем изменил обычную траекторию полета и около 10:00 по московскому времени был замечен над территориальными водами Болгарии и Турции. Он вел сбор данных в этом районе в течение не менее двух часов, не приближаясь к российскому воздушному пространству.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение Воздушно-космическим силам РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами МиГ-31, оборудованными ракетными комплексами «Кинжал». Глава государства уточнил, что это не угроза миру, а мера безопасности, а также напомнил, что дальность полета «Кинжалов» составляет свыше тысячи километров, а скорость достигает девяти махов.