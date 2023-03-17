США изменили курс полетов дронов у Крыма после инцидента с упавшим MQ-9

Военное руководство Соединенных Штатов сменило направление полетов своих беспилотников вблизи Крыма после инцидента с упавшим дроном MQ-9 Reaper, следует из данных портала по отслеживанию рейсов Flightradar. Так, сегодня над Черным морем впервые с момента крушения MQ-9 появился американский беспилотник Global Hawk, и он пролетел свой маршрут иначе чем раньше.

Изначально американский дрон выполнил барражирование над восточной частью Румынии, чего раньше не делал. Позднее он взлетел над Черным морем, при этом удаление до самой южной точки полуострова увеличилось с 80-100 до 150 км. При этом сама зона полетов беспилотника была сдвинута на восток, ближе к Новороссийску и Сочи. Сейчас Global Hawk улетает обратно в сторону Румынии.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российской границы. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.