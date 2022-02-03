США исключили появление постоянных военных баз в Словакии

Военное соглашение между США и Словакией не ведёт к появлению в этой стране постоянных американских военных баз и не означает «реального присутствия» американских сил. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мы видим много дезинформации, направленной на подрыв этого соглашения и в более широком смысле — выгод трансатлантического партнёрства, — сказал Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, соглашение было составлено совместно Словакией и США как полноправными, равными и суверенными партнёрами.

Оно отражает интересы обоих наших правительств, наших народов и наших стран. Ничто в сегодняшнем соглашении не создаёт постоянных американских баз или реального присутствия в Словакии, — отметил госсекретарь.

Соглашение о военном сотрудничестве США и Словакии было ранее подписано в Вашингтоне. Документ позволяет США свободно пользоваться военными аэродромами Малацки-Кухиня на востоке страны и Слиач в центральной части. При этом предусматривается выделение $100 млн со стороны США для модернизации словацкой оборонной структуры.

Срок действия документа рассчитан на десять лет с возможностью дальнейшего отказа или пролонгации.