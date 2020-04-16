Администрация президента США Дональда Трампа подозревает власти Китая в тайных испытаниях ядерных зарядов малой мощности в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Эти обвинения содержатся в засекреченном приложении к ежегодному докладу, который в скором времени будет опубликован Госдепом. Не исключено, что претензии в этой сфере вкупе с желанием уличить Пекин в сокрытии достоверной информации о COVID-19 приведут к введению комплексного американского пакета санкций против КНР.

Содержание засекреченного приложения раскрывает газета Wall Street Journal. По её оценкам, в документе нет твёрдых доказательств того, что КНР не выполняет свои обещания следовать пунктам ДВЗЯИ. Однако администрация президента США перечисляет ряд аспектов, которые вызывают тревогу Вашингтона. Среди них — активизация работ на известном полигоне Лобнор, который находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (северо-запад страны).

Кроме того, КНР, по словам американской стороны, в последние годы ситуативно прекращала передачу данных со специальных станций на своей территории, которые необходимы для слежения за изменениями радиационного фона и сейсмической активности. Тем не менее специально для этого WSJ обратилась в Подготовительную комиссию Организации ДВЗЯИ, и там заявили, что с сентября 2019 года передача подобных данных из КНР практически не останавливалась.

По словам представителей Подготовительной комиссии, единичные случаи отключения специальных станций происходили по согласованию Пекина и Организации ДВЗЯИ.

Передача данных со всех сертифицированных станций прерывалась в 2018 году после завершения процесса тестирования, оценки и сертификации. В августе 2019 года были завершены переговоры с операторами китайских станций по контрактам на время после истечения срока сертификации, после чего передача данных со всех пяти станций возобновилась, — приводит издание слова официального представителя Подготовительной комиссии.

ДВЗЯИ, который был одобрен в середине 1990-х, запрещает организовывать испытательные взрывы ядерных зарядов даже в мирных целях. Запрет распространяется на воздушное и подземное пространство, космос и воду и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Правда, к настоящему моменту документ, который ратифицирован 166 государствами, имеет условную силу: его не стали ратифицировать Америка, КНР, Египет, Израиль и Иран. Ставить свою подпись под ним также отказались Индия, Пакистан и КНДР.

Официальный Пекин держит в секрете детали развития своих ядерных сил. По оценкам Федерации американских учёных, количество боезарядов в КНР — это 290 единиц, что невероятно мало для успешного нанесения превентивного удара по территории потенциального противника и не похоже на правду.

Оборонительный подход зафиксирован в китайской ядерной доктрине, которая содержится в Белой книге «Национальная оборона Китая в новую эпоху». В ней говорится, что страна никогда не решится применить ядерное оружие первой «в любое время и при любых обстоятельствах», будет избегать ядерной гонки с любым другим государством, а свой ядерный потенциал оставит на минимальном уровне, который нужен для обеспечения национальной безопасности.

Концентрация компрометирующей Китай информации за последние дни значительно увеличилась. Так, американский телеканал Fox News обнародовал данные, согласно которым «нулевой пациент», с которого началась пандемия коронавируса нового типа, работал в лаборатории вирусологии в китайской Ухани. По этой информации, COVID-19 передался учёному от летучей мыши в результате халатности, после чего он стал разносчиком.

Американское издание обращает внимание, что деятельность лаборатории была нацелена на то, чтобы «показать равенство КНР с США или даже превосходство» в процессе выявления вирусов и борьбе с ними. Всё это даёт основания предполагать, что американская администрация всё-таки введёт комплексный пакет ограничительных мер против Пекина, который будет разделён на разные треки — такие как, например, эпидемиологическая угроза и ядерная активность.